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Spor

Mikel Arteta kötü haberi verdi: Bukayo Saka uzun süre sahalardan uzak kalacak

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Crystal Palace maçında sakatlanan Bukayo Saka'nın durumu hakkında konuştu ve uzun süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

23 Aralık 2024 Pazartesi 17:38 - Güncelleme:
Mikel Arteta kötü haberi verdi: Bukayo Saka uzun süre sahalardan uzak kalacak
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Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Crystal Palace maçında sakatlanan Bukayo Saka'nın durumuyla ilgili açıklamalar yaptı.

Mikel Arteta yaptığı açıklamada, "Bukayo Saka'nın durumu iyi görünmüyor. Muhtemelen uzun süre sahalardan uzak kalacak. Bu sakatlık bize büyük bir darbe oldu. Ancak bizim için başka bir zorluğun üstesinden gelebilmek adına büyük bir egzersiz olacak." ifadelerini kullandı.

Arteta ayrıca, "Muhtemelen sakatlığı önlemenin yolları vardır. Çok sayıda faktör var. Neler yapabileceğimize bakıyoruz." diye konuştu.

Bu sezon Arsenal'de 24 maça çıkan İngiliz oyuncu, 9 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.

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