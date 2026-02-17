İSTANBUL 17°C / 7°C
17 Şubat 2026 Salı
  • Mikel Arteta: Liderliğimiz hak edilmiş bir ayrıcalık
Spor

Mikel Arteta: Liderliğimiz hak edilmiş bir ayrıcalık

Mikel Arteta, Arsenal'ın liderliğinin uzun süren emeğin sonucu olduğunu söyledi. İspanyol teknik adam, şampiyonluk yarışında sadece kendi oyunlarına odaklandıklarını vurguladı.

17 Şubat 2026 Salı 18:38
Mikel Arteta: Liderliğimiz hak edilmiş bir ayrıcalık
Teknik Direktör Mikel Arteta, Arsenal'ın Premier Lig'de zirvede yer almasıyla ilgili konuştu.

"BUNU YEDİ BUÇUK AYDA HAK ETTİK"

Liderliği "hak edilmiş bir ayrıcalık" olarak nitelendiren Arteta, "Şu an bulunduğumuz konum bir ayrıcalık çünkü bunu hak ettik. Yedi buçuk ay boyunca her gün doğru şeyleri yapmak ve bu seviyede performans göstermek uzun bir süreç." dedi.

"GÜVENİ OYUNCULARIM VERDİ"

Arteta, özgüveninin kaynağının hayal değil, günlük çalışma olduğunu belirtti:

"Oyuncularım bana güven verdi. Her gün yaptıklarımız, antrenmanlarda gördüklerim ve onların ne kadar istediklerini görmek bana güven aşılıyor."

Manchester City'nin baskısının sorulması üzerine ise deneyimli teknik adam net konuştu:

"Biz şu anda ne yapmamız gerektiğine odaklanıyoruz. Wolverhampton'a karşı daha iyi olup kazanmak istiyoruz. Hepsi bu."

