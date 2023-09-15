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Spor

Mikel Arteta: Nicolas Pepe, olağanüstü bir çocuk

Everton karşılaşması öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Trabzonspor'a transfer olan Nicolas Pepe hakkında açıklamalarda bulundu.

15 Eylül 2023 Cuma 17:13 - Güncelleme:
Mikel Arteta: Nicolas Pepe, olağanüstü bir çocuk
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Premier Lig'de 5. hafta mücadelesinde Everton ile karşılaşacak Arsenal'de teknik direktör Mikel Arteta, karşılaşma öncesi basın mensuplarının karşısına geçti.

Maç öncesinde sakatlıkların ve oyuncuların durumlarını değerlendirdikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arteta, Nicolas Pepe'nin Trabzonspor'a transferi hakkında da konuştu.

Arteta, Nicolas Pepe'nin Arsenal'den ayrılmasının her iki taraf için de doğru bir karar olduğunu söyleyerek "O olağanüstü bir çocuk, gerçekten çok çabaladı. O zamanlar ödediğimiz para onun hatası değil." ifadelerini kullandı.

Arteta, oyuncu ve takım arasındaki ilişkinin zorla devam etmeyeceğini belirterek Pepe'nin transfer olarak en doğru kararı verdiğini söyledi: 'İşler yolunda gitmediğinde hayatına devam etmek zorundasın. İşe yaramıyorsa aynı şeyi denemenin bir anlamı yok. Doğru karardı.'

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