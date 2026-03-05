İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mart 2026 Perşembe / 17 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0026
  • EURO
    51,2197
  • ALTIN
    7298.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mikel Arteta'dan Arne Slot sözlerine cevap gecikmedi
Spor

Mikel Arteta'dan Arne Slot sözlerine cevap gecikmedi

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Liverpool'un menajeri Arne Slot'un Premier Lig'deki oyun anlayışı hakkındaki sözlerine cevap verdi.

HABER MERKEZİ5 Mart 2026 Perşembe 09:56 - Güncelleme:
Mikel Arteta'dan Arne Slot sözlerine cevap gecikmedi
ABONE OL

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Premier League futbolunun duran toplara fazla bağımlı olduğunu söyleyen Liverpool menajeri Arne Slot'un sözlerine yanıt verdi.

Arteta, İngiltere'de futbolun son yıllarda ciddi şekilde değiştiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Yarı sahama üç oyuncu daha ekleyip her zaman açık oynayan rakiplere karşı çekici futbol oynamak isterdim. Ama böyle bir oyunu izlemek istiyorsanız başka bir ülkeye gitmeniz gerekiyor. Son iki-üç sezondur Premier League'de bu yaşanmıyor."

İspanyol teknik adam, oyunun doğasının değiştiğine dikkat çekerek, "Kurallar değişmedikçe stil değişmeyecek çünkü futbol bu yönde gelişiyor. Dört yıl önce oyun tamamen farklıydı," dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

İzmir'de köpek dehşeti kamerada! 3 yaşındaki Ada'nın yüzü pençe ve ısırıkla dolu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.