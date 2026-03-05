Mikel Arteta'dan Arne Slot sözlerine cevap gecikmedi

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Premier League futbolunun duran toplara fazla bağımlı olduğunu söyleyen Liverpool menajeri Arne Slot'un sözlerine yanıt verdi.

Arteta, İngiltere'de futbolun son yıllarda ciddi şekilde değiştiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Yarı sahama üç oyuncu daha ekleyip her zaman açık oynayan rakiplere karşı çekici futbol oynamak isterdim. Ama böyle bir oyunu izlemek istiyorsanız başka bir ülkeye gitmeniz gerekiyor. Son iki-üç sezondur Premier League'de bu yaşanmıyor."

İspanyol teknik adam, oyunun doğasının değiştiğine dikkat çekerek, "Kurallar değişmedikçe stil değişmeyecek çünkü futbol bu yönde gelişiyor. Dört yıl önce oyun tamamen farklıydı," dedi.