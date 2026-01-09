İSTANBUL 9°C / 7°C
Spor

Milan 1 puanı uzatmalarda kurtardı

Milan, Serie A'nın 19. haftasında konuk ettiği Genoa ile uzatma dakikalarında Leao'nun attığı golle 1-1 berabere kaldı.

HABER MERKEZİ9 Ocak 2026 Cuma 00:59 - Güncelleme:
Milan 1 puanı uzatmalarda kurtardı
ABONE OL

İtalya Serie A 19. hafta maçında Milan sahasında Genoa'yı ağırladı.

Giuseppe Meazza'da oynanan maç 1-1 berabere bitti.

Genoa'nın golü 28. dakikada Lorenzo Colombo'dan geldi. Milan golünü ise 90+2'de Rafael Leao attı. Genoa 90+9'da Nicolae Stanciu ile penaltıdan yararlanamadı

Bu sonuçla birlikte Milan ligdeki yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı ve 39 puan olarak 42 puanla olan lider Inter ile farkı 3'e indirdi. Genoa ise 16 puana yükseldi.

Ligin sonraki maçında Milan, Fiorentina'ya konuk olacak. Genoa ise Cagliari'yi ağırlayacak.

  • Milan Genoa berabere
  • Serie A gol
  • uzatma golü

