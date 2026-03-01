İSTANBUL 9°C / 4°C
1 Mart 2026 Pazar
Milan 3 puanı 2 golle aldı

İtalya Serie A'nın 27. haftasında Milan deplasmanda Cremonese 2-0'lık skorla mağlup etti.

1 Mart 2026 Pazar 16:45
Milan 3 puanı 2 golle aldı
İtalya Serie A'nın 27. haftasında Cremonese ile Milan karşı karşıya geldi.

Stadio Giovanni Zini'de oynanan müsabakayı konuk Milan, son dakikalarda peş peşe bulduğu goller ile 2-0 kazandı.

Milan'ı galibiyete taşıyan golleri; 89. dakikada Pavlovic ve 90+4'te Rafael Leao kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Milan puanı 57'ye çıkartarak 2. sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Cremonese ise 27 puanla küme düşme potasının sadece bir basamak üstünde kaldı.

GELECEK MAÇLARI

Cremonese önümüzdeki hafta Lecce deplasmanına çıkacak. Milan ise San Siro'da lider Inter ile karşı karşıya gelecek.

