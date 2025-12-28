İSTANBUL 7°C / 1°C
28 Aralık 2025 Pazar
Spor

Milan 3 puanı 3 golle aldı

Serie A'nın 17. haftasında Milan sahasında konuk ettiği Hellas Verona'yı 3-0'lık skorla mağlup etti.

28 Aralık 2025 Pazar 16:43
İtalya Serie A 17. hafta maçında Milan, sahasında Hellas Verona'yı konuk etti. Milan, San Siro'daki maçı 3-0'lık skorla kazandı.

Milan, ilk yarısı uzun süre sessiz geçilen maçta 45+1. dakikada Christian Pulisic'in attığı golle soyunma odasına 1-0 öne gitti.

Ev sahibi Milan, 48. dakikada Christopher Nkunku'nun penaltıdan attığı golle 2-0'ı buldu. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Nkunku, bu sezon Serie A'da ilk kez gol sevinci yaşadı.

Serie A'da ilk kez gol sevinci yaşayan Nkunku, 53. dakikada bir kez daha ağları havalandırdı ve Milan, Verona karşısında skoru 3-0'a getirdi.

Maçta başka gol olmadı ve Milan, sahasında Hellas Verona'yı 3-0 mağlup etti.

Hellas Verona'da Galatasaray'dan transfer edilen Victor Nelsson 90, Beşiktaş'tan kadroya katılan Al-Musrati 85 dakika sahada kaldı. Nelsson, Milan'ın ikinci golü öncesi penaltıya sebep olan isim oldu.

Geçen hafta yaşadığı puan kaybından sonra yeniden kazanan Milan, bu sonuçla ligde 35 puana yükseldi. İki haftalık galibiyet serisi sonrası kaybeden Verona, 12 puanda kaldı.

Milan, ligdeki bir sonraki maçında Cagliari deplasmanına gidecek. Hellas Verona, sahasında Torino'yu ağırlayacak.

