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Spor

Milan, 90+5'te 1 puanı kurtardı

Serie A'nın açılış haftasında Milan, 2-0 geriye düştüğü Torino maçında 89 ve 90+5'te bulduğu gollerle 1 puanı kurtardı.

18 Ağustos 2024 Pazar 00:13 - Güncelleme:
Milan, 90+5'te 1 puanı kurtardı
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İtalya Serie A'nın ilk haftasında Milan ile Torino karşı karşıya geldi. San Siro'da oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Torino, 30. dakikada Malick Thiaw'ın kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Duvan Zapata, 68. dakikada skoru 2-0'a getirdi.

Milan, yeni golcüsü Alvaro Morata'nın 89 ve Noah Okafor'un 90+5. dakikada attığı gollerle 1 puanı kurtardı.

Bu sonucun ardından iki takım da 1'er puan aldı.

Milan, gelecek hafta Parma'ya konuk olacak. Torino ise sahasında Atalanta'yı ağırlayacak.

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