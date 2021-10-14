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Spor

Milan, Antonio Mirante'yi kadrosuna kattı

İtalya Serie A takımlarından Milan, 38 yaşındaki bonservisi elinde olan serbest durumdaki kaleci Antonio Mirante'yi kadrosuna kattı.

14 Ekim 2021 Perşembe 00:03 - Güncelleme: 14 Ekim 2021 Perşembe 00:03
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Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Milan, 38 yaşındaki serbest durumdaki kaleci Antonio Mirante'yi renklerine bağladı.

Yapılan açıklamada Mirante'nin sezon sonuna kadar Milan forması giyeceği ifade edilirken atılan imzaların ardından deneyimli file bekçinin transferi resmiyet kazandı.

Kırmızı siyahlı takımın sezon başında kadrosuna kattığı Fransız kaleci Mike Maignan'ın ameliyat olacağı açıklandı. Liverpool maçında sakatlanan Maignan'ın en az 10 hafta sahaya çıkamayacağı açıklandı.

Öte yandan takımın 3. kalecisi genç Plizzari'nin de diz ameliyatı geçirecek olması nedeniyle oynayabilecek durumda sadece Ciprian Tatarusanu'nun kalması üzerine Milan, Mirante'ye imza attırdı.

2000 yılında profesyonel futbol kariyeri başlayan Antonio Mirante, Juventus, Siena, Sampdoria, Parma, Bologna ve Roma formaları giymiş ve bu sezon herhangi bir takımla sözleşme imzalamamıştı.

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