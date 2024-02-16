Milan avantajı 3 golle aldı!

UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında Milan, sahasında Rennes ile karşı karşıya geldi. San Siro'daki maçı ev sahibi ekip 3-0'lık net bir skorla kazandı.
Milan, 32. dakikadada Ruben Loftus-Cheek'in attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.
İtalyan ekibi ilk golü atan Loftus-Cheek ile 47'de farkı ikiye çıkardı. 53'te ise sahneye Rafael Leao çıktı.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Milan, sahasında Rennes'i 3-0 yendi.
Rennes'te maç kadrosunda yer alan milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, karşılaşmada süre almadı.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 22 Şubat'ta Fransa'da oynanacak.