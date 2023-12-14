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Spor

Milan, Avrupa Ligi biletini geriden gelerek kazandı!

Şampiyonlar Ligi F Grubu altıncı maçında Newcastle United deplasmanında sahaya çıkan Milan, geriye düştüğü karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam etmeye hak kazandı.

14 Aralık 2023 Perşembe 01:28 - Güncelleme:
Milan, Avrupa Ligi biletini geriden gelerek kazandı!
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UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu altıncı hafta maçında Newcastle United ile Milan karşı karşıya geldi. St. James Park'ta oynanan maçı Milan 2-1 kazandı.

Newcastle United'ın golünü 33. dakikada Joelinton atarken, Milan bu gole 59. dakikada Christian Pulusic ile karşılık verdi. Karşılaşmanın son dakikaları oynanırken 84. dakikada Samuel Chukwuexe takımını öne geçirdi ve maçın skorunu ilan etti.

Bu sonuçla Milan puanını 8 yaparak grupta üçüncü sıraya yükseldi ve UEFA Avrupa Ligi'ne gitti. Newcastle United, 6 puanda kalarak grubun son sırasında kaldı.

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