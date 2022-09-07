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Spor

Milan, Avusturya'da beraberliğe razı oldu

Milan, UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk hafta karşılaşmasında deplasmanda konuğu olduğu Red Bull Salzburg ile 1-1 berabere kaldı.

7 Eylül 2022 Çarşamba 00:39 - Güncelleme:
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Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun açılışında Red Bull Salzburg ile Milan karşı karşıya geldi.

Salzburg Red Bull Arena'da oynanan maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın 28. dakikasında Okafor ile öne geçen Salzburg'a 40. dakikada Saelemaekers yanıt verdi. Kalan dakikalarda Milan, rakibi karşısında özellikle topa sahip olma konusunda rakibine üstünlük sağlasa da Salzburg pozisyon bulma anlamında rakibinden aşağıda kalmadı. Salzburg ikinci yarıda iyi direnerek Milan'a geçit vermedi ve Şampiyonlar Ligi sezonuna puanla başladı.

Gruptaki ikinci maçlarda ise Milan sahasında Dinamo Zagreb'i konuk ederken RB Salzburg ise Chelsea deplasmanına çıkacak.

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