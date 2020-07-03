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Spor

Milan Baros futbolu bıraktı

Galatasaray'ın eski oyuncularından Çekyalı Milan Baros futbol kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.

03 Temmuz 2020 Cuma 18:09 - Güncelleme: 03 Temmuz 2020 Cuma 18:09
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Çek takımlarından Banik Ostrava forması giyen Milan Baros, 38 yaşında aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.

Milan Baros, düzenlediği basın toplantısında, "Uzun süredir sakatlık problemleri yaşıyorum ve daha fazla devam edemeyeceğim için bırakıyorum. Vücudum artık bu seviyede spor yapmama izin vermiyor. Antrenmanlarda bile zorlanıyorum. Ne yazık ki, 22 yılık aktif futbolculuk kariyerimi sakatlıklar sebebiyle noktalıyorum. Dinlenmeye ve ailemle vakit geçirmeye ihtiyacım var." sözleriyle futbola veda etti.

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