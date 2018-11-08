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Milan bir kez daha FFP cezasıyla karşı karşıya

İtalyan devi Milan, Finansal Fair Play cezasıyla karşı karşıya kaldı.

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Serie A'da bu sezon da şampiyonluktan çok uzakta kalan Milan'a UEFA Finansal Fair Play darbesi gelebilir.

Kırmızı Siyahlılar daha önce Avrupa kupalarından men edilmiş ancak CAS'a giderek bu hakkı yeniden elde etmişlerdi. 

Önce para cezası sonra transfer yasağı

İtalyan Gazetesi La Repubblica'nın haberine göre ise kulüp hesaplarda açık vermeye devam ediyor ve UEFA'nın cezaları da önümüzdeki günlerde gelebilir. İlk etaptaki cezanın 20 milyon euroluk bir fatura çıkarabileceği daha sonra ise transfer yasağı gelebileceği belirtildi. 

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