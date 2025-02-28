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Spor

Milan, Bologna engeline takıldı

Milan, Serie A'nın 9. hafta erteleme maçında karşılaştığı Bologna'ya 2-1 mağlup oldu.

Haber Merkezi28 Şubat 2025 Cuma 00:59 - Güncelleme:
Milan, Bologna engeline takıldı
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İtalya Serie A'da 9. hafta erteleme maçında Milan, deplasmanda Bologna ile karşılaştı.

Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı.

Milan'ın golünü 43. dakikada Rafael Leao kaydetti.

Bologna'ya galbiyeti getiren goller ise 48. dakikada Santiago Castro ve 82. dakikada Dan Ndoye'den geldi.

Bu sonuçla birlikte puanını 44'e yükselten Bologna, 6. sıraya yükseldi. 41 puanda kalan Milan ise 8. sırada konumlandı.

Serie A'da gelecek hafta Bologna, Cagliari'yi konuk edecek. Milan ise Lazio'yu ağırlayacak.

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