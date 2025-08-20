İSTANBUL 28°C / 19°C
Spor

Milan, Boniface'de mutlu sona yakın

Serie A ekiplerinden Milan, Bayer Leverkusen forması giyen başarılı santrfor Victor Boniface'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi20 Ağustos 2025 Çarşamba 18:05 - Güncelleme:
Milan, Boniface'de mutlu sona yakın
Avrupa transfer piyasasında hareketlilik sürerken, Milan forvet hattına önemli bir takviye yapmak üzere.

Alman ekibi Bayer Leverkusen'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Victor Boniface için girişimlerini hızlandıran kırmızı-siyahlılar, oyuncunun transferinde mutlu sona çok yakın.

ANLAŞMA SAĞLANDI

İtalya basınından yansıyan haberlere göre, Milan ile Bayer Leverkusen arasında yapılan görüşmelerde, satın alma opsiyonu yaklaşık 30 milyon Euro olarak belirlendi. Taraflar prensipte anlaşmaya vardı ve sadece son detayların netleşmesi bekleniyor.

AC Milan ve Victor Boniface arasında sözlü olarak tam anlaşma sağlandığı ifade edildi.

CUMA GÜNÜ BİTİYOR

Haziran ayında ilk temasların kurulduğu transfer süreci, bu hafta Milan yönetiminin hız kazandırmasıyla birlikte sonuç aşamasına geldi. Boniface'in, cuma günü itibarıyla resmen Milanlı olması bekleniyor.

