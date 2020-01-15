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Spor

Milan Cengiz Ünder için Roma'nın kapısını çalacak

Roma'da oynayan Milli futbolcumuz Cengiz Ünder için Milan'ın ilgisinin olduğu ve önümüzdeki günlerde iki kulübün görüşmeye başlayacağı belirtiliyor.

15.01.2020  09:15 - Güncelleme: 15.01.2020  09:15

Roma'da bu sezon sakatlıklardan kurtulamayan Cengiz Ünder için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

İddialara göre Cengiz Ünder için Milan'ın Roma kulübüyle önümüzdeki günlerde görüşme yapacağı belirtildi. Dedikoduların kaynağı ise SkySport...

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'ya göre ise Cengiz Ünder'in Milan'a gitmesi zor görünüyor çünkü Zaniolo'nun da sakatlanmasının ardından daha fazla süre almasına kesin gözle bakılıyor. Bu bakımdan teknik direktör Fonseca'nın gözündeki değeri artacak olan Cengiz Ünder'in Roma'dan ayrılışı için Milan'ın çok yüksek bir bonservis bedeli ödemesi gerektiği belirtiliyor.

Bu sezon Roma'yla 12 maça çıkan Cengiz Ünder'in 1 golü bulunuyor. Bilindiği gibi Cengiz Ünder'in adı daha önce de Premier Lig takımları ile anılmıştı.

(Sporx)

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