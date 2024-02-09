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Spor

Milan cephesinden Hakan Çalhanoğlu itirafı

Milan'ın eski yöneticisi Massimiliano Mirabelli, milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu için çarpıcı bir yorumda bulundu.

9 Şubat 2024 Cuma 18:16 - Güncelleme:
Milan cephesinden Hakan Çalhanoğlu itirafı
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Milan'ın eski yöneticisi Massimiliano Mirabelli, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu için çarpıcı ifadeler kullandı.

Tuttosport'a konuşan Mirabelli, "Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'e gitmesi, Milan'a ihanet ettiği anlamına gelmez. Milan onu takımda tutmak için uğraşmadı bile." ifadelerini kullandı.

Hakan'ın Milan'dan ayrılmak istemediğini söyleyen Mirabelli, "Milan, Hakan'da yaptığı hatayı Donnarumma ve Kessie'de de yaptı. Size şunu söyleyebilirim ki ayrılmak isteyen Hakan değildi. Inter'de aldığı maaş Milan'dakinden sadece 500 bin euro fazla." sözlerini sarf etti.

30 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu, 2021 yılında Milan'dan bedelsiz şekilde ayrılarak Inter'e transfer olmuştu.

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