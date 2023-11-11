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Spor

Milan çöküyor!

Milan, Lecce ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte İtalyan ekibi, ligdeki son 4 maçını da kazanamamış oldu.

11 Kasım 2023 Cumartesi 19:15 - Güncelleme:
Milan çöküyor!
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İtalya Serie A'da Milan, Lecce deplasmanına konuk oldu. Via Del Mare'deki maç 2-2 sona erdi.

Milan 28. dakikada Olivier Giroud ile öne geçti. 35. dakikada Tijjani Reijnders durumu 2-0 yaptı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Milan'ın 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Lecce, 66. dakikada Nicola Sansone ile farkı bire indirdi. 70. dakikada ise Lameck Banda skoru 2-2'ye getirdi.

Milan'da Olivier Giroud, 90+3'te kırmızı kart gördü.

Lecce'de Roberto Piccoli'nin 90+4'de attığı gol, VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.

Milan, bu sonuçla birlikte ligdeki son 4 maçında galibiyet alamadı.

Bu sonuçla birlikte Milan, 23 puana yükseldi. Lecce puanını 14 yaptı.

Milan, ligde gelecek hafta sahasında Fiorentina'yı konuk edecek. Lecce, Hellas Verona deplasmanına gidecek.

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