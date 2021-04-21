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Spor

Milan da Avrupa Süper Ligi'nden ayrıldı

İtalya'nın Milan kulübü Avrupa Süper Ligi'ne katılmaktan vazgeçtiğini açıkladı.

21 Nisan 2021 Çarşamba 14:51 - Güncelleme: 21 Nisan 2021 Çarşamba 15:36
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Milan, Avrupa Süper Ligi'ne katılmaktan vazgeçtiğini duyurdu.

Milan'dan yapılan açıklamada, lig oluşumundan gelen katılım davetinin başta kulübün ve taraftarın çıkarları için kabul edildiği belirtildi.

Avrupa futbolunun daha ileriyle taşınmasının hedeflendiği kaydedilerek, "Ancak, dünyanın dört bir yanındaki taraftarların Avrupa Süper Ligi hakkındaki endişeleri açıkça ifade edildi. Milan, bu harika sporu sevenlerin sesine duyarlı olmalı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İtalyan kulübünün futbol için sürdürülebilir bir model üzerinde çalışmaya devam edeceği aktarıldı.

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