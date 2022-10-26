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Spor

Milan, Dinamo Zagreb'i 4 golle devirdi

Milan, Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Dinamo Zagreb'i 4-0 mağlup etti.

26 Ekim 2022 Çarşamba 00:31 - Güncelleme:
Milan, Dinamo Zagreb'i 4 golle devirdi
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UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu karşılaşmasında Milan, Dinamo Zagreb deplasmanına konuk oldu. İtalyan devi, sahadan net bir skorla, 4-0 galip ayrıldı.

Milan'a galibiyeti getiren golleri, 39. dakikada Matteo Gabbia, 50. dakikada Rafael Leao, 59. dakikada penaltıdan Olivier Giroud ve 69. dakikada Robert Ljubicic (kendi kalesine) attı.

Bu sonucun ardından Milan, gruptaki puanını 7'ye çıkardı. Dinamo Zagreb, 4 puanda kaldı.

Grubun son haftasında Milan, sahasında Salzburg'u ağırlayacak. Dinamo Zagreb, Chelsea deplasmanına konuk olacak.

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