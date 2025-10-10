Milan, Divock Origi ile yollarını ayırıyor

Milan, La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Belçikalı forvet Divock Origi'nin sözleşmesini feshetme kararı aldı. Kaynaklar, 29 yaşındaki oyuncunun serbest kalmasına kadar yalnızca birkaç hukuki sürecin tamamlanmasının gerektiğini aktardı.

Origi, son olarak Mayıs 2023'te Rossoneri forması giymişti. Ardından Nottingham Forest'a kiralanan oyuncu, geri dönüşünde teknik heyet tarafından kadro planlamasında düşünülmeyerek yedek takıma gönderilmişti.

Belçikalı futbolcu, Milan'daki tek sezonunda 36 maçta görev alıp sadece iki gol ve bir asist üretebildi. Origi, 2022 yazında İtalyan ekibiyle yıllık yaklaşık 4 milyon avro değerinde dört yıllık bir sözleşme imzalamıştı. Bu miktar, Luka Modric'in bonuslar hariç 3,5 milyon avroluk temel maaşını dahi geride bırakıyordu.