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  • Milan Dozet: Marko Guduric'i Belgrad'a geri getirmek isteriz
Spor

Milan Dozet: Marko Guduric'i Belgrad'a geri getirmek isteriz

Kızılyıldız Sportif Direktörü Milan Dozet, gelecek sezon için Fenerbahçe Beko'nun başarılı oyuncusu Marko Guduric'i takımda görmek istediklerini açıkladı.

HABER MERKEZİ5 Mayıs 2025 Pazartesi 15:53 - Güncelleme:
Milan Dozet: Marko Guduric'i Belgrad'a geri getirmek isteriz
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THY EuroLeague ekiplerinden Kızılyıldız'da sportif direktör Milan Dozet, gelecek sezon planlamalarıyla ilgili bilgi verdi ve Fenerbahçe'den Marko Guduric'i istediklerini açıkladı.

Sırbistan'dan Meridian Sport'a konuşan Dozet, "Bazı önemli değişiklikler olacak. Sfairopoulos'un takımını kurduğu bu ikinci yıl ve isteklerini mümkün olduğunca yerine getirmeye çalışacağız. Şu anda herkes hala oynuyor, bu yüzden isim veremeyiz. Önemli oyuncular almaya çalışacağımızı söyleyebilirim... Elbette Guduric'i Belgrad'a geri getirmek isteriz, ancak tüm Avrupa onu istiyor..." ifadelerini kullandı.

"NIKOLA KALINIC BİZİMLE KALACAK"

Nikola Kalinic'in takımda kalacağını açıklayan Dozet, "Kulübün gerçek bir askeri. Onu Milos Teodosic'in yanında çok fazla deneyime ve karaktere sahip bir oyuncu olarak buraya getirdik. Birkaç önemli maçta büyüklüğünü gösterdi. Nikola'nın sözleşmesinde iki yıl daha var ve bu konuda hiçbir şeyin değişmesini beklemiyoruz. Saha içinde ve dışında gerçek bir lider ve bu yüzden onun gibi daha fazla oyuncuya sahip olmak istiyorum." açıklamasını yaptı.

"PETRUSEV'İN TAKIMDA KALMASINI İSTİYORUZ"

Geleceği belirsiz olan ve Olympiakos'tan kiraladıkları Filip Petrusev ile ilgili gelen soruya Dozet, "İlk dileğimiz Petrusev'in mümkünse kalması, çünkü bildiğiniz gibi bu sezon Olympiacos'tan kiralık olarak geldi. Genç bir oyuncu, milli takım oyuncusu ve Kızılyıldız sistemini iyi bilen Filip'in etrafında bir takım kurmak istiyoruz. Elbette Olympiakos onun kulübü, ancak aynı zamanda mükemmel ilişkilerimiz olan ve bu konuyu konuşabileceğimize inandığım bir kulüp, eminim bir çözüm bulacağız. Bu ortamın ve Kızılyıldız'ın Filip için iyi olduğuna şüphe yok." cevabını verdi.

"NE YAPACAĞINA TEODOSIC KARAR VERECEK"

Dozet, sözleşmesi bitecek olan 38 yaşındaki Milos Teodosic ile ilgili olarak "Ne yapacağına o karar verecek, umudumuz Milos'un emekli olduktan sonra kulübün içinde kalması" açıklamasını yaptı ve sözlerini noktaladı.

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