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Spor

Milan, Estupinan transferini bitiriyor

Milan, Pervis Estupinan transferi için Brighton ile prensip anlaşmasına vardı. Estupinan, Kırmızı-siyahlılar ile uzun vadeli sözleşme imzalayacak.

Haber Merkezi22 Temmuz 2025 Salı 01:02 - Güncelleme:
Milan, Estupinan transferini bitiriyor
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Yaz transferinde Theo Hernandez'i Al Hilal'e yollayan Milan, Fransız oyuncunun alternatifini buldu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Milan, Pervis Estupinan transferi için Brighton ile 17+2 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında anlaştı.

Estupinan, Kırmızı-siyahlılar ile uzun vadeli sözleşme imzalayacak.

Milano ekibi, Geçtiğimiz perşembe günü Brighton ile görüşmelere başlamıştı.

2022 yaz transfer döneminde Villareal'den 17 milyon Euro bonservis ücretiyle İngiliz ekibine katılan Estupinan, 36 maçta 1 gol, 1 asist kaydetti.

  • Estupinan transferi
  • Brighton Milan
  • uzun vadeli sözleşme

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