Milan, Estupinan transferini bitiriyor

Yaz transferinde Theo Hernandez'i Al Hilal'e yollayan Milan, Fransız oyuncunun alternatifini buldu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Milan, Pervis Estupinan transferi için Brighton ile 17+2 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında anlaştı.

Estupinan, Kırmızı-siyahlılar ile uzun vadeli sözleşme imzalayacak.

Milano ekibi, Geçtiğimiz perşembe günü Brighton ile görüşmelere başlamıştı.

2022 yaz transfer döneminde Villareal'den 17 milyon Euro bonservis ücretiyle İngiliz ekibine katılan Estupinan, 36 maçta 1 gol, 1 asist kaydetti.