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Spor

Milan evinde kazandı

İtalya Serie A'nın 8. haftasında AC Milan ile Udinese karşı karşıya geldi. San Siro'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Milan 1-0'lık skorla kazandı.

19 Ekim 2024 Cumartesi 23:27 - Güncelleme:
Milan evinde kazandı
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İtalya Serie A'nın 8. haftasında AC Milan ile Udinese karşı karşıya geldi. San Siro'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Milan 1-0'lık skorla kazandı.

Milan'a galibiyeti getiren golü 13. dakikada Samuel Chukwueze kaydetti. Ev sahibi ekipte Tijani Reijnders, 29. dakikada direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Udinese'nin 45+1'de Kingsley Ehizibue ve 90+5'te Christian Kabasele ile attığı goller VAR'dan ofsayt gerekçesiyle geri döndü.

Milan, bu sonucun ardından puanını 14'e yükseltti. Udinese ise son 4 haftada 3. kez yenilerek 13 puanda kaldı.

Milan, gelecek hafta Bologna'ya konuk olacak. Udinese ise sahasında Caglari'yi ağırlayacak.

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