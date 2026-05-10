  • Milan evinde yıkıldı: Devler Ligi tehlikede
Spor

Milan evinde yıkıldı: Devler Ligi tehlikede

İtalya Serie A'nın 36. haftasında Atalanta, deplasmanda karşılaştığı Milan'ı 3-2 mağlup etti. Son haftalarda düşüş yaşayan Milan, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi yarışında kritik bir kayıp yaşadı.

10 Mayıs 2026 Pazar 23:54
İtalya Serie A'nın 36. haftasında AC Milan ile Atalanta karşı karşıya geldi. San Siro'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Atalanta 3-2'lik skorla kazandı.

Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Ederson, 29. dakikada Davide Zappacosta ve 52. dakikada Giacomo Raspadori kaydetti.

Milan'ın golleri 88. dakikada Strahinja Pavlovic ve 90+4. dakikada penaltıdan Christopher Nkunku'dan geldi.

Ligde oynadığı son 8 maçın 5'inden mağlubiyetle ayrılan Milan, 67 puanda kaldı ve Şampiyonlar Ligi biletini tehlikeye attı.

4 hafta aradan sonra kazanan Atalanta ise puanını 58'e yükseltti.

Milan, gelecek hafta Genoa deplasmanına gidecek. Atalanta ise sahasında Bologna'yı konuk edecek.

