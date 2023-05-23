İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mayıs 2023 Salı / 4 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,8562
  • EURO
    21,453
  • ALTIN
    1256.06
  • BIST100
    4470.97
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Milan, Gianluca Scamacca için nabız yokluyor
Spor

Milan, Gianluca Scamacca için nabız yokluyor

İtalya Serie A ekiplerinden Milan, West Ham United'in İtalyan yıldızı Gianluca Scamacca için harekete geçti.

23 Mayıs 2023 Salı 17:24 - Güncelleme:
Milan, Gianluca Scamacca için nabız yokluyor
ABONE OL

Gelecek sezon için transfer arayışlarına başlayan Milan'da La Gazeztta Dello Sport'un haberine göre ilk hedef Gianluca Scamacca. İtalyan ekibinde Olivier Giroud'un 36 yaşında olması, Origi ve Rebic'ten de istenilen verimin alınamamasından dolayı gözler 23 yaşındaki santrafor oyuncusuna dönmüş durumda.

ŞAMPİYONLAR LİGİNİ BEKLİYORLAR

Milan patronları bu transferin gerçekleşmesi için Şampiyonlar Ligi'ne katılım bileti aldıktan sonra gerçekleştirmeyi düşünüyor. Mali açıdan iyi bir dönemde olmayan Milan için Şampiyonlar Ligi'nden gelecek para büyük önem arz ediyor.

16 MAÇTA 3 GOL

Büyük umutlarla transfer edilen Gianluca Scamacca bu sezon çıktığı 16 Premier Lig maçında yalnızca 3 gol atabilmiş durumda. Tüm kulvarlarda 27 maça çıkan Scamacca 8 gol atıp asist katkısı sağlayamadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.