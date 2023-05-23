Milan, Gianluca Scamacca için nabız yokluyor

Gelecek sezon için transfer arayışlarına başlayan Milan'da La Gazeztta Dello Sport'un haberine göre ilk hedef Gianluca Scamacca. İtalyan ekibinde Olivier Giroud'un 36 yaşında olması, Origi ve Rebic'ten de istenilen verimin alınamamasından dolayı gözler 23 yaşındaki santrafor oyuncusuna dönmüş durumda.

ŞAMPİYONLAR LİGİNİ BEKLİYORLAR

Milan patronları bu transferin gerçekleşmesi için Şampiyonlar Ligi'ne katılım bileti aldıktan sonra gerçekleştirmeyi düşünüyor. Mali açıdan iyi bir dönemde olmayan Milan için Şampiyonlar Ligi'nden gelecek para büyük önem arz ediyor.

16 MAÇTA 3 GOL

Büyük umutlarla transfer edilen Gianluca Scamacca bu sezon çıktığı 16 Premier Lig maçında yalnızca 3 gol atabilmiş durumda. Tüm kulvarlarda 27 maça çıkan Scamacca 8 gol atıp asist katkısı sağlayamadı.