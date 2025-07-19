Milan, Gonçalo Ramos transferi için düğmeye bastı

Milan, hücum hattına yeni bir yıldız eklemek için rotasını Paris Saint-Germain forması giyen Gonçalo Ramos'a çevirdi. Sasha Tavolieri'ye göre İtalyan devinin temsilcileri, Ramos'un menajerleriyle olası bir transferi görüşmek üzere temasa geçti.

30 milyon avroluk bir transfer bütçesi ayıran Milan, Portekizli golcüyü kadrosuna katmanın mümkün olduğuna inanıyor. Benfica altyapısından yetişen 23 yaşındaki Ramos, 2023'te PSG'ye transfer olmuştu. Geride kalan sezonda Fransız ekibiyle 46 maça çıkan genç forvet, 19 gol atıp 6 asist yaptı.

Bu başarılı performansına rağmen Ramos, PSG'de hücum hattının merkezinde düzenli yer bulmakta zorlandı. Milan'ın ona liderlik rolü teklif etmesi durumunda transferin cazip hale gelebileceği konuşuluyor. Transfermarkt verilerine göre yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 40 milyon avro civarında.