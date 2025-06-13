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Spor

Milan, Granit Xhaka'yı istiyor

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'ın Bayer Leverkusen'de forma giyen Granit Xhaka'yı kadrosuna katmak için girişimlerine başladığı ileri sürüldü.

Haber Merkezi13 Haziran 2025 Cuma 16:29 - Güncelleme:
Milan, Granit Xhaka'yı istiyor
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Yeni sezonda orta sahasını güçlendirmek isteyen Milan, İsviçreli yıldız Granit Xhaka'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre Igli Tare'nin öncülüğünde yürütülen transfer görüşmelerinde oyuncuyla olumlu temaslar sağlanırken, gözler artık Bayer Leverkusen ile yapılacak pazarlıklara çevrildi.

2028'e kadar sözleşmesi bulunan Xhaka'nın, Milan'a sıcak baktığı belirtiliyor.

BU SEZONKİ İSTATİSTİĞİ

Bu sezon 49 maça çıkan Granit Xhaka, 2 gol atarken 7 defa da asist yaptı.

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