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Spor

Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu gözden çıkardı! Dünya devi talip oldu

İtalya Serie A'da Milan forması giyen milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu için dünya devi Real Madrid'in devrede olduğu iddia edildi. Sezon sonu serbest kalacak Hakan'ın yeni adresinin Real Madrid olabileceği belirtildi.

28 Nisan 2021 Çarşamba 18:41 - Güncelleme: 28 Nisan 2021 Çarşamba 18:43
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Yılan hikayesine dönen sözleşme görüşmelerinden bir sonuç alamayan Hakan Çalhanoğlu'nun Milan ile sözleşmesi sezon sonu sona eriyor. İtalyan basının iddiasını göre Milan, Hakan ile sözleşme yenileme görüşmelerini durdurdu.

REAL MADRİD VE İMZA!

İtalyan basınında yer alan habere göre Milan, 27 yaşındaki yıldız futbolcuyla yeni sözleşme imzalamaktan vazgeçti. Haberde Milan'da Brahim Diaz'ın kendisini kanıtlaması durumunda Hakan'ın yerini alabileceği belirtildi. Ayrıca, kırmızı siyahlıların Hakan Çalhanoğlu'ndan vazgeçmesiyle milli futbolcunun sezon sonu Real Madrid'e imza atabileceği iddia edildi.

BU SEZON 8 GOL 11 ASİST

Son olarak Serie A'nın 32. haftasında oynanan Sassuolo maçında nefis bir gole imza atan milli yıldızımız, bu sezon ligdeki gol sayısını 3 çıkarmıştı. Hakan, İtalyan devinde bu sezon çıktığı toplam 38 maçta ise 8 gol 11 asistlik bir performans sergiledi.

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