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Spor

Milan ikinci yarıda açıldı

İtalya Serie A'nın 24. hafta maçında Milan, Empoli'ye konuk oldu. Carlo Castellani Stadyumu'ndaki mücadeleyi konuk ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Haber Merkezi8 Şubat 2025 Cumartesi 22:55 - Güncelleme:
Milan ikinci yarıda açıldı
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İtalya Serie A'nın 24. hafta maçında Milan, Empoli'ye konuk oldu. Carlo Castellani Stadyumu'ndaki mücadeleyi konuk ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Milan'a galibiyeti getiren golleri 68'de Rafael Leao ile 76. dakikada Santiago Gimenez kaydetti.

Empoli'de dakika 65'te Luca Marianucci kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Öte yandan Milan'da Tomori 36 ve 55. dakikalarda gördüğü sarı kartlar nedeniyle kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Milan, bu galibiyetin ardından puanını 38'e yükseltti. Empoli, 21 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın gelecek hafta maçında Milan, Hellas Verona'yı konuk edecek. Empoli, Udinese deplasmanına gidecek.

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