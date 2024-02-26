İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Şubat 2024 Pazartesi / 17 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,0967
  • EURO
    33,7136
  • ALTIN
    2033.14
  • BIST100
    9374.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Milan ile Atalanta yenişemedi!

İtalya Serie A'nın 26. haftasında Milan, sahasında Atalanta ile 1-1 berabere kaldı.

26 Şubat 2024 Pazartesi 01:45 - Güncelleme:
Milan ile Atalanta yenişemedi!
ABONE OL

İtalya Serie A 26. hafta maçında Milan ile Atalanta karşı karşıya geldi. San Siro'da oynanan maç 1-1 berabere bitti.

Milan'ın golü 3. dakikada Rafael Leao'dan gelirken, Atalanta'nın golü 42. dakikada penaltıdan Teun Koopmeiners ile geldi.

Atalanta'da Koopmeiners, son 5 maçta beşinci golünü kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Milan, 53 puana, Atalanta ise 46 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki maçında Milan, Lazio ile deplasmanda karşılaşacak. Atalanta, lider Inter'e karşı deplasmanında galibiyet arayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.