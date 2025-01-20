Sağ bek bölgesine takviye yapmak isteyen Galatasaray için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; sarı kırmızılıların Milan forması giyen sağ bek Emerson Royal için İtalyan deviyle temasa geçtiği belirtildi.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Haberde Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncu için ilk görüşmeyi yaptığı aktarıldı. Transfere sıcak bakan Milan ile görüşmeler devam ediyor.

WALKER SONRASI GÖNDERİLECEK

Öte yandan Manchester City'den Kyle Walker ile anlaşan İtalyan devinin, Emerson ile kesin olarak yollarını ayırması bekleniyor.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Brezilyalı sağ bek Emerson Royal, bu sezon Milan ile 25 maça çıktı ve 1863 dakika sahada kaldı.