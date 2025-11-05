İSTANBUL 19°C / 15°C
5 Kasım 2025 Çarşamba
İLETİŞİM VE KÜNYE

  • Milan ile ilk temaslar kuruldu! Galatasaray'dan Pavlovic hamlesi
Spor

Milan ile ilk temaslar kuruldu! Galatasaray'dan Pavlovic hamlesi

Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesi çalışmalar şimdiden başladı. İtalyan basını, sarı kırmızılıların Milan forması giyen Strahinja Pavlovic için ilk temaslarını kurduğu öne sürüldü.

5 Kasım 2025 Çarşamba 18:18
Milan ile ilk temaslar kuruldu! Galatasaray'dan Pavlovic hamlesi
Galatasaray'ın devre arası transfer dönemi öncesi savunmaya takviye arayışı sürerken, İtalya'dan dikkat çekici bir iddia gündeme geldi.

HEDEFTEKİ İSİM PAVLOVIC

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Galatasaray, Milan forması giyen Sırp savunmacı Strahinja Pavlovic'i kadrosuna katmak istiyor.

İLK TEMAS KURULDU

Haberde, sarı-kırmızılı kulübün oyuncu için İtalyan ekibiyle ilk temasları kurduğu bilgisi paylaşıldı.

MİLAN SATIŞA SICAK BAKMIYOR

Milan cephesinin Pavlovic'i ara transfer döneminde elden çıkarmaya sıcak bakmadığı aktarıldı. 2024 yazında Salzburg'dan 18 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen 24 yaşındaki stoper, teknik direktör Massimiliano Allegri'nin planlarında önemli bir yer tutuyor.

EN AZ 20 MİLYON EURO

Haberde, Milan yönetiminin Pavlovic için yalnızca yüksek bedelli teklifleri değerlendirmeye açık olduğu vurgulandı. Kırmızı-siyahlı kulübün, Sırp savunmacı için 20 milyon Euro'nun altındaki teklifleri dikkate almayacağı kaydedildi.

PERFORMANSI

Bu sezon 12 maça çıkan Pavlovic, bu müsabakalarda 2 gol atıp 1 de asist yaptı.

