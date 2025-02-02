Milan ile Inter yenişemedi

İtalya Serie A'nın 23. haftasında Milan sahasında Inter'i konuk etti.

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan Milano derbisi 1-1 sona erdi.

Milan'ın golünü 45. dakikada Tijjani Reijnders kaydetti. Inter'in golü ise 90+3. dakikada Stefan de Vrij'dan geldi.

Bu sonucun ardından Inter puanını 51, Milan ise 35 yaptı.

Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelede 63 dakika sahada kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Milan, Empoli'ye konuk olacak. Inter ise Fiorentina'yı ağırlayacak.