İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mart 2026 Pazartesi / 21 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0754
  • EURO
    51,2133
  • ALTIN
    7314.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Milan, Inter'i tek golle devirdi

İtalya Serie A'nın 28. haftasındaki Milano derbisinde Milan, sahasında Inter'i 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Inter'in ligdeki 15 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

HABER MERKEZİ9 Mart 2026 Pazartesi 00:51 - Güncelleme:
Milan, Inter'i tek golle devirdi
ABONE OL

İtalya Serie A 28. hafta maçında Milan, Inter'i konuk etti. Milan, San Siro'daki maçı 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Milan'a galibiyeti getiren golü 35. dakikada Pervis Estupinan attı.

Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, derbide süre almadı.

Milan, bu galibiyetle birlikte ezeli rakibi Inter'in ligdeki 15 maçlık yenilmezlik serisine son verdi. Milan, ligde 15 yılın ardından Inter'e karşı iki derbiyi de kazandı.

Bu sonucun ardından Milan, ligde 60 puana yükseldi. Lider Inter, 67 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Milan, Lazio ile deplasmanda karşılaşacak. Inter, Atalanta'yı konuk edecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Kentsel dönüşüm yıkımı kontrolden çıktı: Vatandaşlar panikle kaçıştılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.