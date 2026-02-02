İSTANBUL 8°C / 2°C
Spor

Milan, Jean-Philippe Mateta transferinden vazgeçti

Milan, dizindeki komplikasyonlar nedeniyle Crystal Palace forması giyen Jean-Philippe Mateta transferinde risk almama kararı aldı.

2 Şubat 2026 Pazartesi 18:48
Milan, Jean-Philippe Mateta transferinden vazgeçti
Milan, Crystal Palace'tan Jean-Philippe Mateta'nın transferini rafa kaldırdı.

Jean-Philippe Mateta'nın diz sağlık durumundan tam olarak emin olamayan Milan, ek kontroller yapılması için pazartesi sabah saatlerinde Londra'ya bir doktor gönderdi.

MILAN VAZGEÇTİ

Di Marzio'nun haberine göre, Milan, ek kontrollerin ardından dizindeki komplikasyonlar nedeniyle Mateta transferinde risk almama kararı verdi ve bu transferden vazgeçti.

PALACE'TAN AYRILMAK İSTİYOR

Bu gelişmenin ardından Mateta'nın geleceği büyük bir merak konusu oldu. 28 yaşındaki futbolcu, Milan gündeme gelmeden önce Crystal Palace ile sorun yaşamış ve İngiliz ekibinde oynamak istemediğini dile getirmişti.

Avrupa'da transfer dönemi bugün sona eriyor.[2 Şubat Pazartesi]28 yaşındaki Mateta'nın Milan transferinin rafa kalkmasının ardından geleceği için vereceği karar büyük bir merakla bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Crystal Palace forması altında bu sezon 34 maçta süre bulan Mateta, 10 gol attı ve 2 asist yaptı.

  • Jean-Philippe Mateta
  • transfer riski
  • Crystal Palace

