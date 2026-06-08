Milan, Jean-Philippe Mateta yeniden devrede

İtalya Serie A devi Milan, Crystal Palace forması giyen Jean-Philippe Mateta için yeniden harekete geçti.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Milan, geçtiğimiz kış transfer döneminde sonuçsuz kalan Jean-Philippe Mateta transferini yeniden gündemine aldı. Kırmızı-siyahlıların, 28 yaşındaki Fransız golcüyü Dünya Kupası öncesinde kadrosuna katmak istediği belirtildi.

KIŞIN SON ANDA İPTAL OLMUŞTU

Kış transfer döneminde taraflar arasında yürütülen görüşmelerin, oyuncunun dizindeki rahatsızlık nedeniyle sağlık kontrollerinde yaşanan sorunlar sonrası son anda iptal olduğu hatırlatıldı. Ancak Mateta'nın söz konusu sakatlığı tamamen atlattığı ve son sağlık kontrollerinde herhangi bir probleme rastlanmadığı ifade edildi.

SEZONU KUPA VE GOLLE TAMAMLADI

Fransız santrfor, geride kalan sezonda Premier Lig'de 12 gole imza atarken, UEFA Konferans Ligi finalinde Rayo Vallecano'ya karşı attığı golle takımına kupayı kazandırdı. Başarılı performansı sonrası Mateta, Didier Deschamps'ın Dünya Kupası için açıkladığı Fransa Milli Takımı kadrosunda da kendisine yer buldu.

Transferin mali boyutuna ilişkin ise Crystal Palace'ın birkaç ay önce talep ettiği 35 milyon euroluk bonservis bedelinin altında bir rakama anlaşma sağlanabileceği öne sürüldü.

Öte yandan Tuttosport ve Il Tirreno'nun haberlerine göre, Crystal Palace ile sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam eden Mateta'nın, teknik direktörü Oliver Glasner ile birlikte Milan'ın yolunu tutabileceği belirtildi. Milan'ın teknik direktörlük görevi için Glasner ile yaptığı görüşmelerde önemli mesafe kat ettiği aktarılırken, Fransız golcünün de kulüpte planlanan yeniden yapılanmanın hücum hattındaki en önemli parçalarından biri olarak görüldüğü kaydedildi.