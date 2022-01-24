Milan - Juventus maçından gol sesi çıkmadı

AA 24 Ocak 2022 Pazartesi 09:26 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 09:26

Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan önemli müsabakada, zirve için mücadele eden iki takım karşılaştı.

Karşılaşma başladığı gibi 0-0 eşitlikle sona erdi.

Milan ve Juventus, bu sonuçla puanları paylaşarak, 1'er puana razı oldu.

Ev sahibi Milan, aldığı 1 puanla puanını 49 yaptı. Napoli'nin maçını kazanarak puanını 49'a yükseltmesiyle Milan averajla 3. sırada yer aldı.

Juventus ise puanını 42 yaptı ve 5. basamaktaki yerini korudu. Siyah-beyazlı takımın, ligdeki yenilmezlik serisi 9 maça çıktı.

Ligin 23. haftasında bugün oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle:

Cagliari-Fiorentina: 1-1, Napoli-Salernitana: 4-1, Spezia-Sampdoria: 1-0, Torino-Sassuolo: 1-1 ve Empoli-Roma: 2-4.