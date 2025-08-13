Milan, Koni De Winter'i kadrosuna kattı

Transfer döneminde Luka Modric, Pervis Estupinian ve Ardon Jashari gibi isimlerine katan Milan, yeni bir transfere daha imza attı.

İtalyan devi, sosyal medya hesaplarından Genoa forması giyen Koni De Winter'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Milan, 23 yaşındaki oyuncu için Genoa'ya 20 milyon euro ödeme yapacak. De Winter'in Milan ile olan sözleşmesi 5 yıl olarak açıklandı. Belçikalı oyuncu, yeni sezonda 5 numaralı formayı terletecek.

PERFORMANSI

De Winter, geçtiğimiz sezonda 26 maça çıktı ve 3 gollük katkıda bulundu.