İSTANBUL 29°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ağustos 2025 Çarşamba / 19 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7631
  • EURO
    47,7795
  • ALTIN
    4401.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Milan, Koni De Winter'i kadrosuna kattı
Spor

Milan, Koni De Winter'i kadrosuna kattı

Serie A ekiplerinden Milan, 23 yaşındaki savunma oyuncusu Koni De Winter'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber Merkezi13 Ağustos 2025 Çarşamba 19:09 - Güncelleme:
Milan, Koni De Winter'i kadrosuna kattı
ABONE OL

Transfer döneminde Luka Modric, Pervis Estupinian ve Ardon Jashari gibi isimlerine katan Milan, yeni bir transfere daha imza attı.

İtalyan devi, sosyal medya hesaplarından Genoa forması giyen Koni De Winter'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Milan, 23 yaşındaki oyuncu için Genoa'ya 20 milyon euro ödeme yapacak. De Winter'in Milan ile olan sözleşmesi 5 yıl olarak açıklandı. Belçikalı oyuncu, yeni sezonda 5 numaralı formayı terletecek.

PERFORMANSI

De Winter, geçtiğimiz sezonda 26 maça çıktı ve 3 gollük katkıda bulundu.

ÖNERİLEN VİDEO

Çanakkale'de ciğerlerimiz yandı!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.