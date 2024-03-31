Milan, kritik deplasmanda galip!

İtalya Serie A 30. hafta maçında Milan, deplasmanda Fiorentina ile karşılaştı.

Stadio Artemio Franchi'de oynanan maçı Milan 2-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Loftus-Cheek, 53. dakikada Rafael Leao kaydetti. Fiorentina'nın tek golü Joseph Duncan'dan geldi.

Milan'ın 76. dakikada Musah ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

SERİSİ DEVAM ETTİ

Milan bu sonuçla ligde üst üste 4. galibiyetini aldı. Ayrıca son 5 maçta mağlup olmadı. Fiorentina ise ligde 4 maç sonra mağlup oldu.

Milan bu galibiyetle puanını 65'e çıkardı ve lider Inter'le arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 11'e indirdi. Fiorentina ise 43 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Milan, Lecce ile oynayacak. Fiorentina ise Juventus deplasmanına gidecek.