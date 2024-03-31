İSTANBUL 25°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mart 2024 Pazar / 20 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4113
  • EURO
    35,1999
  • ALTIN
    2327.74
  • BIST100
    9142.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Milan, kritik deplasmanda galip!

İtalya Serie A'nın 30. haftasında Milan, konuk olduğu Fiorentina'yı 2-0 mağlup etti.

31 Mart 2024 Pazar 01:42 - Güncelleme:
Milan, kritik deplasmanda galip!
ABONE OL

İtalya Serie A 30. hafta maçında Milan, deplasmanda Fiorentina ile karşılaştı.

Stadio Artemio Franchi'de oynanan maçı Milan 2-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Loftus-Cheek, 53. dakikada Rafael Leao kaydetti. Fiorentina'nın tek golü Joseph Duncan'dan geldi.

Milan'ın 76. dakikada Musah ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

SERİSİ DEVAM ETTİ

Milan bu sonuçla ligde üst üste 4. galibiyetini aldı. Ayrıca son 5 maçta mağlup olmadı. Fiorentina ise ligde 4 maç sonra mağlup oldu.

Milan bu galibiyetle puanını 65'e çıkardı ve lider Inter'le arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 11'e indirdi. Fiorentina ise 43 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Milan, Lecce ile oynayacak. Fiorentina ise Juventus deplasmanına gidecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.