Milan, Lazio deplasmanında yıkıldı! 3-0...

26 Nisan 2021 Pazartesi 23:44 - Güncelleme: 26 Nisan 2021 Pazartesi 23:44

Karşılaşnanın henüz 2. dakikasında Correa ile adeta maça 1-0 önde başlayan Lazio, ilk yarıyı da bu skorla tamamladı. İkinci yarının da hemen başında 51. dakikada Correa yeniden golü bularak skoru 2-0'a taşıdı.

Milan 10 dakika içinde 5 oyuncu değişikliği hakkını kullanarak skoru eşitlemeye çalışsa da başarılı olamadı ve 87. dakikada Ciro Immobile skoru 3-0'a taşıdı ve maç bu skorla tamamlandı.

Öte yandan Milan'da Hakan Çalhanoğlu 90 dakika sahada kalırken Fenerbahçe'den transfer edilen Vedat Muriqi ise 88'de oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla Milan Atalanta'nın kazandığı haftayı puansız geçerek 66 puanda kaldı ve 3. sıraya geriledi. Lazio ise 61 puana yükseldi ve 1 maç eksiğiyle sıralamada 6. sırada yer aldı.