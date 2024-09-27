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Spor

Milan, Lecce'yi farklı geçti

İtalya Serie A 6. hafta maçında Milan, sahasında Lecce'yi 3-0 mağlup etti.

27 Eylül 2024 Cuma 23:56 - Güncelleme:
Milan, Lecce'yi farklı geçti
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İtalya Serie A 6. hafta maçında Milan, sahasında Lecce ile karşılaştı. San Siro'da oynanan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Milan'a galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Alvaro Morata, 41. dakikada Theo Hernandez ve 43. dakikada Christian Pulisic kaydetti.

Ev sahibi ekipte Bartesaghi 80. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Ligde üst üste 3. galibiyetini alan Milan, puanını 11'e çıkardı. Lecce ise 5 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Milan, Fiorentina deplasmanına gidecek. Lecce ise Udinese ile oynayacak.

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