İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Nisan 2026 Çarşamba / 6 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,9275
  • EURO
    52,6261
  • ALTIN
    6839.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  Milan, Leon Goretzka için devrede! İşte sözleşmenin detayları
İtalyan ekibi Milan, Bayern Münih'ten ayrılacak olan 31 yaşındaki deneyimli futbolcu Leon Goretzka için düğmeye bastı.

HABER MERKEZİ22 Nisan 2026 Çarşamba 17:17 - Güncelleme:
ABONE OL

Milan, Bayern Münih'ten ayrılacak Leon Goretzka'yı kadrosuna katmak istiyor.

Di Marzio'nun haberine göre, İtalyan ekibi, 31 yaşındaki futbolcudan olumlu sinyaller aldı.

MILAN'IN SUNDUĞU TEKLİF

La Gazzetta dello Sport'un duyurduğu habere göre, Milan, Goretzka'yı 3 yıllık sözleşme ve yıllık 5 milyon euro'luk ücret ile ikna etmek istiyor. İtalyan ekibi, deneyimli oyuncuya bu şartlarda bir teklif sundu.

TALİBİ ÇOK FAZLA

Milan, Leon Goretzka transferinde yalnız değil. Alman orta saha oyuncusu ile; Inter, Juventus, Napoli, Arsenal, Tottenham, Atletico Madrid ve Bayer Leverkusen gibi takımlar da ilgileniyor.

Bayern Münih ile sezonu en iyi şekilde bitirmeye odaklanan Goretzka'nın geleceğinin sezon sonunda netlik kazanması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Bayern Münih'te bu sezon 41 maçta süre bulan Leon Goretzka, 3 gol attı ve 3 asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Eski Vali Tuncay Sonel Gülistan Doku davasında ne ile suçlanıyor?

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.