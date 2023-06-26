Milan, Loftus-Cheek'i kadrosuna katıyor

İtalya Serie A ekiplerinden Milan, Chelsea forması giyen Ruben Loftus-Cheek için Londra ekibiyle anlaşmaya vardı.

Kariyerinde yeni bir macera arayan İngiliz orta saha Chelsea'nin yollarını ayırmak istediği oyunculardandı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Milano ekibi, uzun süredir temaslarda olduğu oyuncunun transferini tamamladığı ve resmiyete döküleceği aktarıldı.

İtalyan devinin bu transfer için Chelsea'ye, 16 milyon bonservis + 4 milyon bonus şeklinde bonservis bedeli ödeyeceği kaydedildi.

Altyapısından yetiştiği Chelsea ile toplam 155 maça çıkan 1.91'lik orta saha bu maçlarda 13 gol 18 asist üretti.