İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ocak 2026 Cumartesi / 12 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,499
  • EURO
    51,624
  • ALTIN
    6788.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Milan, Maignan'ın sözleşmesini 2031'e kadar uzattı
Spor

Milan, Maignan'ın sözleşmesini 2031'e kadar uzattı

Milan, kaleci Mike Maignan ile yeni sözleşme imzaladığını duyurdu. Fransız file bekçisinin kontratı 30 Haziran 2031 tarihine kadar uzatıldı.

HABER MERKEZİ31 Ocak 2026 Cumartesi 21:13 - Güncelleme:
Milan, Maignan'ın sözleşmesini 2031'e kadar uzattı
ABONE OL

İtalya Serie A ekiplerinden Milan, iç transferde önemli bir imza attı.

Milan, kaleci Mike Maignan ile yeni sözleşme imzalandığını resmen duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Fransız file bekçisinin kontratı 30 Haziran 2031 tarihine kadar uzatıldı.

MILAN KARİYERİ

Milan kariyerinde şu ana kadar 188 resmi maça çıkan Maignan, 2021/22 sezonunda kazanılan Serie A şampiyonluğunda ve 2024 İtalya Süper Kupası zaferinde önemli rol oynadı. Fransız kaleci, bireysel olarak da 2021/22 sezonunda Serie A'da yılın en iyi kalecisi seçilme başarısı gösterdi.

  • Milan
  • Mike Maignan
  • Sözleşme

ÖNERİLEN VİDEO

Yolcu uçağının tekerleği koptu: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.