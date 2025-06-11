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Spor

Milan, Niklas Sule'yi listesine ekledi

Savunma hattını güçlendirmek isteyen İtalyan ekibi Milan, Borussia Dortmund'un 29 yaşındaki stoperi Niklas Sule'yi gündemine aldı.

HABER MERKEZİ11 Haziran 2025 Çarşamba 14:57 - Güncelleme:
Milan, Niklas Sule'yi listesine ekledi
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AC Milan, savunma hattı için yeni bir isim üzerinde çalışıyor. Gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, Borussia Dortmund'un 29 yaşındaki stoperi Niklas Sule, Milan'ın transfer listesine girdi.

Kaynaklar, Rossoneri sportif direktörü Igli Tare'nin, mevcut stoperlerden birinin takımdan ayrılması halinde Niklas Sule transferini değerlendirdiğini belirtiyor. Alman futbolcunun Dortmund ile olan sözleşmesi gelecek yaz sona erecek.

Borussia Dortmund, 2022 yazında Sule'yi Bayern Münih'ten bonservissiz olarak kadrosuna katmıştı. Tecrübeli savunmacı bu sezon Alman ekibinde 21 maçta görev yaptı.

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