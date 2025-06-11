Milan, Niklas Sule'yi listesine ekledi

AC Milan, savunma hattı için yeni bir isim üzerinde çalışıyor. Gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, Borussia Dortmund'un 29 yaşındaki stoperi Niklas Sule, Milan'ın transfer listesine girdi.

Kaynaklar, Rossoneri sportif direktörü Igli Tare'nin, mevcut stoperlerden birinin takımdan ayrılması halinde Niklas Sule transferini değerlendirdiğini belirtiyor. Alman futbolcunun Dortmund ile olan sözleşmesi gelecek yaz sona erecek.

Borussia Dortmund, 2022 yazında Sule'yi Bayern Münih'ten bonservissiz olarak kadrosuna katmıştı. Tecrübeli savunmacı bu sezon Alman ekibinde 21 maçta görev yaptı.