İSTANBUL 27°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Ekim 2020 Cumartesi / 15 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7612
  • EURO
    9,0991
  • ALTIN
    473.869
  • BIST100
    1145.03
Spor

Milan Ozan Kabak'a talip oldu

İtalyan devi Milan, Schalke 04 forması giyen milli stoper Ozan Kabak'ı kadrosuna katmak istiyor.

03 Ekim 2020 Cumartesi 13:49 - Güncelleme: 03 Ekim 2020 Cumartesi 13:49
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Rio Ave'yi penaltılarla devirip gruplara kalan Milan, transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala defans hattı için harekete geçerken, ilk hedefinin milli futbolcu Ozan Kabak olduğu iddia edildi.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; teknik direktör Stefano Pioli'ye son gün hediyesi vermek isteyen Milano ekibinin, Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak ile Manchester United'ın sağ beki Diogo Dalot için temaslarını sıklaştırdığı belirtildi.

"EN UYGUN ADAY OZAN KABAK"

Dalot'nun transferinin gün içinde açıklanabileceği ifade edilirken, Ozan Kabak için de görüşmelerin olumlu ilerlediği kaydedildi. Haberde ayrıca, 20 yaşındaki ay-yıldızlı futbolcunun bonservis ve maaş açısından Milan için en uygun aday olduğu belirtildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.