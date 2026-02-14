İSTANBUL 16°C / 11°C
Milan, Pisa deplasmanında kazandı

Milan, Serie A'da Pisa deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Konuk ekibe üç puanı Loftus-Cheek ve Modric'in golleri getirdi.

14 Şubat 2026 Cumartesi 01:32
Milan, Pisa deplasmanında kazandı
İtalya Serie A 25. haftasında Milan deplasmanda Pisa'yı 2-1 mağlup etti.

Stadio Romeo Anconetani'de oynanan maçta konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Ruben Loftus-Cheek ve 85. dakikada Luka Modric kaydetti. Pisa'nın tek golünü 71. dakikada Felipe Loyola attı. Milan'da Adrien Rabiot 90+2'de kırmızı kart gördü.

Pisa'da milli futbolcu İsak Vural sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonuçla birlikte Milan 53 puan olurken, Pisa 15 puanda kaldı.

Ligin sonraki maçın Milan, Como'yu ağırlayacak. Pisa ise Fiorentina'ya konuk olacak.

