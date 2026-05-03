İSTANBUL 12°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mayıs 2026 Pazar / 17 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2057
  • EURO
    53,0405
  • ALTIN
    6703.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Milan, Rafael Leao'nun bonservisini belirledi
Spor

Milan, Rafael Leao'nun bonservisini belirledi

Avrupa'nın önemli kulüplerinden haber bekleyen Rafael Leao için kulübü Milan bonservis bedelini belirledi.

HABER MERKEZİ3 Mayıs 2026 Pazar 17:42 - Güncelleme:
Milan, Rafael Leao'nun bonservisini belirledi
ABONE OL

Rafael Leao, AC Milan ile sözleşmesini iki yıl uzatmış olmasına rağmen transfer gündemindeki yerini koruyor.

TEAMtalk'ın haberine göre, oyuncunun menajerleri Leao'yu Arsenal, Chelsea ve Manchester United gibi Premier League devlerine öneriyor.

TALEP 50 MİLYON EURO

İtalyan ekibinin, yıldız oyuncu için yaklaşık 50 milyon euro seviyesindeki tekliflere açık olduğu ifade ediliyor. Laão'nun temsilcileri ise Avrupa'nın önde gelen liglerinden somut adımlar bekliyor.

PREMIER LİG'DEN 3 TALİP

Manchester United'ın, hücum hattını güçlendirmek adına Leao'yu ciddi şekilde gündemine aldığı belirtiliyor. İngiliz ekibi, Portekizli yıldızı Matheus Cunha, Bryan Mbeumo ve Amad Diallo ile rekabet edecek bir seçenek olarak değerlendiriyor. Ancak şu ana kadar resmi bir teklif yapılmış değil.

Öte yandan Arsenal'ın sol kanadını güçlendirmek istediği, Chelsea'nin ise genç kadrosuna tecrübeli bir isim eklemeyi hedeflediği biliniyor. Bu nedenle iki kulüp de Leao'nun durumunu yakından takip ediyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Mızrak:Tam isabet, sıfır engel

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.