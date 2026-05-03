Milan, Rafael Leao'nun bonservisini belirledi

Rafael Leao, AC Milan ile sözleşmesini iki yıl uzatmış olmasına rağmen transfer gündemindeki yerini koruyor.

TEAMtalk'ın haberine göre, oyuncunun menajerleri Leao'yu Arsenal, Chelsea ve Manchester United gibi Premier League devlerine öneriyor.

TALEP 50 MİLYON EURO

İtalyan ekibinin, yıldız oyuncu için yaklaşık 50 milyon euro seviyesindeki tekliflere açık olduğu ifade ediliyor. Laão'nun temsilcileri ise Avrupa'nın önde gelen liglerinden somut adımlar bekliyor.

PREMIER LİG'DEN 3 TALİP

Manchester United'ın, hücum hattını güçlendirmek adına Leao'yu ciddi şekilde gündemine aldığı belirtiliyor. İngiliz ekibi, Portekizli yıldızı Matheus Cunha, Bryan Mbeumo ve Amad Diallo ile rekabet edecek bir seçenek olarak değerlendiriyor. Ancak şu ana kadar resmi bir teklif yapılmış değil.

Öte yandan Arsenal'ın sol kanadını güçlendirmek istediği, Chelsea'nin ise genç kadrosuna tecrübeli bir isim eklemeyi hedeflediği biliniyor. Bu nedenle iki kulüp de Leao'nun durumunu yakından takip ediyor.